Вертолеты Балтфлота начали отрабатывать посадки на "Ярослав Мудрый"

Экипажи вертолетов морской авиации Ка-27 Балтийского флота приступили к отработке посадок на палубу авианесущего корабля в морской акватории.

Во время учений летчикам противолодочных и поисково-спасательных корабельных вертолетов предстоит совершить более 50 посадок на сторожевой корабль "Ярослав Мудрый" в дрейфе и на ходу, сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту.

Часть посадок пройдет в темное время суток. Ночные полеты занимают особое место в программе подготовки экипажей вертолетов, отметили в ведомстве. Каждый пилот должен обладать навыками управления вертолетом в условиях ограниченной видимости, когда необходимо выполнить полетное задание, осуществить безопасные взлет и посадку на палубу корабля, ориентируясь исключительно по приборам.

В рамках учений летчики Ка-27ПЛ отработают тактические приемы поиска и слежения за подводными лодками условного противника в дневное и ночное время, а также взаимодействие с кораблями при выполнении противолодочных задач.

В текущем году это первые масштабные полеты с посадкой на палубу авианесущего корабля. Посадки на корабль - наиболее сложный вид подготовки летного состава морской авиации, к ним летчики допускаются только после отработки аэродромных и маршрутных полетов.

Справка "РГ"

"Ярослав Мудрый" - новейший многоцелевой корабль, предназначенный в том числе поиска и уничтожения подлодок, обеспечения противокорабельной и противолодочной обороны боевых кораблей и судов в море, нанесения ударов по кораблям и судам в море и базах, поддержки боевых действий сухопутных войск, обеспечения высадки морских десантов. Он способен обеспечить оборону оперативного соединения флота от кораблей и подводных лодок.

Корабль оснащен современными образцами оружия, в числе которых противокорабельный ракетный комплекс, зенитные ракетные комплексы среднего и ближнего радиуса действия, реактивная бомбометная установка РБУ-6000. На корабле базируется палубный вертолет Ка-27, способный применять противолодочные торпеды, ракеты и глубинные бомбы.

Длина корабля - почти 130 метров, ширина - более 15 метров Водоизмещение - 4500 тонн, скорость - около 30 узлов. Автономность плавания - 30 суток.