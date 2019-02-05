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05.02.2019 14:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани в коровнике нашли 47 мигрантов-нелегалов

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

В Белореченском районе Краснодарского края задержали 47 нелегальных мигрантов из Китая и Узбекистана, сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону. Иностранцы жили в бывшем коровнике, переделанном под барак, и работали на местного предпринимателя.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Более 5 тысяч приехавших на ЧМ иностранцев до сих пор не покинули Россию

- В Пшехском сельском округе на территории тепличного комплекса (бывшая молочно-товарная ферма № 2 совхоза "Южный") были выявлены и задержаны 27 граждан Китая, 19 граждан Узбекистана и одна гражданка Таджикистана, - сообщили в пресс-службе силового ведомства. - В общей сложности 47 человек, которые находились на территории России с нарушением законодательства.

Все нелегальные мигранты занимались выращиванием овощей в теплицах. После задержания Белореченский районный суд приговорил всех иностранцев к штрафам и принудительному выдворению за пределы России. Также им был запрещен въезд в страну в течение пяти лет.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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