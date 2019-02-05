В донском аэропорту из-за тумана задержаны шесть рейсов

В международном аэропорту Платов в Ростовской области произошла задержка шести рейсов. Об этом сообщили в администрации аэропорта.

Причиной этого, как и в минувший понедельник, когда произошла аналогичная ситуация, снова стал сильный туман.

В связи с неблагоприятными погодными условиями для взлета и посадки самолетов задержаны два рейса Санкт-Петербург - Ростов-на-Дону и один из Сочи. Также пассажиры пока не могут вылететь в Санкт-Петербург и в Ереван.

Кстати, в старом ростовском аэропорту из-за его неблагоприятного места расположения нередко происходили задержки рейсов из-за густого тумана, который мог держаться по много часов.