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05.02.2019 09:55
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В донском аэропорту из-за тумана задержаны шесть рейсов

Текст: Алена Ларина (Ростов-на-Дону)

В международном аэропорту Платов в Ростовской области произошла задержка шести рейсов. Об этом сообщили в администрации аэропорта.

Свыше 30 рейсов задержаны, 15 отменены в московских аэропортах

Причиной этого, как и в минувший понедельник, когда произошла аналогичная ситуация, снова стал сильный туман.

В связи с неблагоприятными погодными условиями для взлета и посадки самолетов задержаны два рейса Санкт-Петербург - Ростов-на-Дону и один из Сочи. Также пассажиры пока не могут вылететь в Санкт-Петербург и в Ереван.

Кстати, в старом ростовском аэропорту из-за его неблагоприятного места расположения нередко происходили задержки рейсов из-за густого тумана, который мог держаться по много часов.

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