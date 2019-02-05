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05.02.2019,  
09:55
Текст:  Алексей Иванов

В Крыму научились перехватывать и сажать украинские беспилотники

Фото: Игорь Онучин / РИА Новости Фото: Игорь Онучин / РИА Новости
Фото: Игорь Онучин / РИА Новости

Российские военные в Крыму успешно освоили новую тактику противодействия беспилотникам, которые летят на полуостров со стороны Украины. Теперь эти аппараты не просто сбивают, а заставляют приземлиться, что гораздо полезнее с точки зрения сбора оперативной информации.

Это стало возможным благодаря координации усилий частей противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

Фото: © Pixabay
Появилось изображение российского гиперзвукового космического дрона

Таким образом военным уже удалось заполучить несколько десятков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в основном кустарного производства, собранных из иностранных комплектующих. По свои габаритам и характеристикам они похожи на российские БПЛА "Орлан-10" (размах крыльев - около двух метров, взлетная масса - 14 килограммов, полезная нагрузка - до 5 килограммов).

Отмечается, что в последнее время со стороны Украины наблюдается активизация разведывательной деятельности, "идут целые волны дронов". Чтобы принудить их к посадке, армейские специалисты занимаются постановкой помех, после чего расшифровывают программу БПЛА, и таким образом он оказывается под контролем российских военных. В случае, если беспилотник посадить не удается, его просто сбивают, но на данном этапе это уже не считается хорошим результатом.

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