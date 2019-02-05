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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Поливные яблочки

Волгоградские фермеры представили новые проекты мелиорации
Текст: Роман Мерзляков
Российская газета - Экономика Юга России № 24(7782)
На первой в новом году инвестиционной сессии по вопросам развития агропромышленного комплекса в Волгоградской области речь шла о мелиорации. В этом году в отраслевой федеральной программе участвуют 18 районов.

Волгоградская область расположена в пяти климатических зонах. На севере - чернозем, на юге - полупустыня. Большинство районов относятся к территории рискованного земледелия.

- Во-первых, орошение необходимо для создания полноценной кормовой базы для животноводства. Во-вторых, без воды невозможно развивать овощеводство, которое сейчас в приоритете: два года подряд мы собираем больше миллиона тонн овощей. И в-третьих, от мелиорации зависит выращивание кукурузы и сои, которые волгоградские сельхозпроизводители направляют на экспорт. Именно поэтому регион вошел в федеральную программу развития мелиорации. В 2018 году в области ввели в оборот 6,8 тысячи орошаемых гектаров. На эти цели направили более 500 миллионов рублей. С каждым инвестором заключено соглашение об увеличении производства продукции, - рассказал председатель регионального комитета сельского хозяйства Василий Иванов.

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Всего в области сейчас около 60 тысяч гектаров орошаемых полей и огородов. В этом году планируется ввести в оборот еще шесть тысяч гектаров земель с искусственным поливом. Готовится соглашение с профильным министерством о финансировании мероприятий. Из федерального и областного бюджета на эту программу направят около 650 миллионов рублей. Плюс более 600 миллионов рублей поступают из федеральной казны на содержание государственной сети каналов и насосных станций.

В прошлом году в Николаевском районе поставили новую плавучую станцию стоимостью свыше 100 миллионов рублей. Она гарантирует бесперебойное обеспечение влагой 15 - 20 тысяч гектаров. Все это площади, возвращенные в оборот после разрухи 1990-х годов.

- У нас была головная насосная станция, но ее ресурс оказался исчерпан. Пришлось поставить новую. Последние годы развитие кормовой базы зависит только от мелиорации. У нас уже есть 4500 гектаров орошаемых земель. В этом году планируем добавить еще 3600 гектаров, - поделился планами заместитель главы Николаевского района Василий Битюков.

Требует вложений и водонапорная система в Городищенском районе, главном огороде Волгоградской области.

Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости
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- Наша компания занимается капельным орошением с 2000-х годов. Сейчас поливных садов у нас более 3500 гектаров. Ежегодно вводим еще по 600 - 800. И в этом году намерены "напоить" не менее 400 гектаров в Калачевском, Городищенском и Иловлинском районе, - планирует главный гидротехник компании "Сады Придонья" Сергей Волочай. - С 2014 года, когда началась программа, мы получаем господдержку и направляем ее как раз на перспективное капельное орошение. В богарных садах (когда в зоне орошаемого земледелия саженцы выращивают без искусственного полива) и при поливе напуском урожайность намного ниже. Капельное же орошение позволяет доставить воду и удобрение непосредственно к каждому дереву.

Причем капельное орошение, применяемое с конца ХХ века, позволило не только повысить урожайность в сельхозпроизводстве, но и в несколько раз снизить расходы воды. Количество участников инвестиционной программы постоянно увеличивается. С каждым из них заключают соглашение с указанием задач и сроков их выполнения.

- Мы уже не первый год развиваем орошение. В этот раз предложили проект на 130 мелиорируемых гектаров. Без этого в Ленинском районе развивать сельхозпроизводство невозможно. В Заволжье полупустынные земли и всегда сухой ветер. За неделю жары может погибнуть вся растительность. Пока программа существует, мы намерены каждый год добавлять орошаемые гектары, - говорит председатель сельскохозяйственного производственного кооператива Аллям Юмагулов. - В позапрошлом году наладили полив на 50 гектарах, а в 2018 году заказали проектно-сметную документацию для строительства новых систем орошения, возвести которые планируем в текущем году. У нас в хозяйстве есть крупный рогатый скот и овцы. А еще мы занимаемся зернопроизводством. И для всех этих направлений очень нужна вода.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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В помощь аграриям в Волгоградской области заключили договоры с поставщиками круговых и фронтальных машин, используемых в орошении. В 2018 году в регион от них поступило 90 единиц новой техники. Каждая такая машина может обработать от 80 до 100 гектаров.

От 850 до 900 тысяч гектаров пахотной земли в регионе вообще не обрабатывается. За последнюю пятилетку удалось вернуть в оборот около 300 тысяч гектаров. Из оставшегося значительную часть (600 тысяч) будет целесообразнее перевести под пастбища. Это те самые угодья, которые были распаханы в середине прошлого века. Но впоследствии выяснилось, что далеко не вся поднятая целина давала экономический эффект. Поэтому реально для растениеводства подходят только около 300 тысяч гектаров простаивающих земель.

Экономика АПК Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область
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