На первой в новом году инвестиционной сессии по вопросам развития агропромышленного комплекса в Волгоградской области речь шла о мелиорации. В этом году в отраслевой федеральной программе участвуют 18 районов.

Волгоградская область расположена в пяти климатических зонах. На севере - чернозем, на юге - полупустыня. Большинство районов относятся к территории рискованного земледелия.

- Во-первых, орошение необходимо для создания полноценной кормовой базы для животноводства. Во-вторых, без воды невозможно развивать овощеводство, которое сейчас в приоритете: два года подряд мы собираем больше миллиона тонн овощей. И в-третьих, от мелиорации зависит выращивание кукурузы и сои, которые волгоградские сельхозпроизводители направляют на экспорт. Именно поэтому регион вошел в федеральную программу развития мелиорации. В 2018 году в области ввели в оборот 6,8 тысячи орошаемых гектаров. На эти цели направили более 500 миллионов рублей. С каждым инвестором заключено соглашение об увеличении производства продукции, - рассказал председатель регионального комитета сельского хозяйства Василий Иванов.

Всего в области сейчас около 60 тысяч гектаров орошаемых полей и огородов. В этом году планируется ввести в оборот еще шесть тысяч гектаров земель с искусственным поливом. Готовится соглашение с профильным министерством о финансировании мероприятий. Из федерального и областного бюджета на эту программу направят около 650 миллионов рублей. Плюс более 600 миллионов рублей поступают из федеральной казны на содержание государственной сети каналов и насосных станций.

В прошлом году в Николаевском районе поставили новую плавучую станцию стоимостью свыше 100 миллионов рублей. Она гарантирует бесперебойное обеспечение влагой 15 - 20 тысяч гектаров. Все это площади, возвращенные в оборот после разрухи 1990-х годов.

- У нас была головная насосная станция, но ее ресурс оказался исчерпан. Пришлось поставить новую. Последние годы развитие кормовой базы зависит только от мелиорации. У нас уже есть 4500 гектаров орошаемых земель. В этом году планируем добавить еще 3600 гектаров, - поделился планами заместитель главы Николаевского района Василий Битюков.

Требует вложений и водонапорная система в Городищенском районе, главном огороде Волгоградской области.

- Наша компания занимается капельным орошением с 2000-х годов. Сейчас поливных садов у нас более 3500 гектаров. Ежегодно вводим еще по 600 - 800. И в этом году намерены "напоить" не менее 400 гектаров в Калачевском, Городищенском и Иловлинском районе, - планирует главный гидротехник компании "Сады Придонья" Сергей Волочай. - С 2014 года, когда началась программа, мы получаем господдержку и направляем ее как раз на перспективное капельное орошение. В богарных садах (когда в зоне орошаемого земледелия саженцы выращивают без искусственного полива) и при поливе напуском урожайность намного ниже. Капельное же орошение позволяет доставить воду и удобрение непосредственно к каждому дереву.

Причем капельное орошение, применяемое с конца ХХ века, позволило не только повысить урожайность в сельхозпроизводстве, но и в несколько раз снизить расходы воды. Количество участников инвестиционной программы постоянно увеличивается. С каждым из них заключают соглашение с указанием задач и сроков их выполнения.

- Мы уже не первый год развиваем орошение. В этот раз предложили проект на 130 мелиорируемых гектаров. Без этого в Ленинском районе развивать сельхозпроизводство невозможно. В Заволжье полупустынные земли и всегда сухой ветер. За неделю жары может погибнуть вся растительность. Пока программа существует, мы намерены каждый год добавлять орошаемые гектары, - говорит председатель сельскохозяйственного производственного кооператива Аллям Юмагулов. - В позапрошлом году наладили полив на 50 гектарах, а в 2018 году заказали проектно-сметную документацию для строительства новых систем орошения, возвести которые планируем в текущем году. У нас в хозяйстве есть крупный рогатый скот и овцы. А еще мы занимаемся зернопроизводством. И для всех этих направлений очень нужна вода.

В помощь аграриям в Волгоградской области заключили договоры с поставщиками круговых и фронтальных машин, используемых в орошении. В 2018 году в регион от них поступило 90 единиц новой техники. Каждая такая машина может обработать от 80 до 100 гектаров.

От 850 до 900 тысяч гектаров пахотной земли в регионе вообще не обрабатывается. За последнюю пятилетку удалось вернуть в оборот около 300 тысяч гектаров. Из оставшегося значительную часть (600 тысяч) будет целесообразнее перевести под пастбища. Это те самые угодья, которые были распаханы в середине прошлого века. Но впоследствии выяснилось, что далеко не вся поднятая целина давала экономический эффект. Поэтому реально для растениеводства подходят только около 300 тысяч гектаров простаивающих земель.