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05.02.2019 14:22
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Выставка масштабных исторических полотен открылась в Краснодаре

Текст, фото: Владимир Аносов

В Краснодарском краевом художественном музее им. Ф. А. Коваленко открылась выставка одного из самых знаменитых художников современной России Павла Рыженко. На двух этажах в девяти залах находятся 42 масштабных полотна и более 50 пейзажей, написанных в разных живописных уголках страны.

Гостям выставки в день ее открытия повезло невероятно. Куратор проекта, представитель фонда имени Павла Рыженко Дмитрий Исаков провел экскурсию по залам музея, рассказав об истории написания каждой картины, и о тех исторических фактах, которые стали основой работ художника.
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Почти у каждого полотна была размещена табличка с пояснениями самого художника, которые помогают понять героев картин и превращают экспозицию в своего рода учебник истории.

- Тема выставки - поиск и принятие русским народом христианских ценностей, - рассказывает Дмитрий Исаков. - Не одно столетие длился этот путь: от свободы страстей - до христианской совести, от идолопоклонства - до крещения. Люди всегда задавались вопросами и искали, на что опереться в непростое время. Вы узнаете, как наша страна стала монархическим государством, концепция которого пришла к нам из Византии в пятом столетии. Залы музея большие, поэтому мы привезли много работ Рыженко. Картины Павла, отображающие историю России, расположились в историческом здании, как будто сама судьба благоволит художнику.

Настоящие мужчины, считавшие себя ответственными за судьбу страны, и есть главные герои полотен Павла Рыженко. Среди них - святые старцы, богатыри, генералы, князья, императоры, офицеры и солдаты революции.

Художник ушел из жизни рано - в 44 года. За месяц до кончины он отдал все свои работы на хранение в Москву своей супруге. Всего он написал более 50 исторических полотен и свыше 100 пейзажей.

Выставка продлится до 10 марта.

Культура Арт Живопись Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар РГ-Фото Фотовзгляд Владимира Аносова
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