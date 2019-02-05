Свердловское ОТВ стало лидером среди региональных телеканалов в Яндекс.Эфире

Новости

Москву атаковали "электронные" террористы 13:47
Красноярским осужденным выдадут модную одежду при освобождении 13:46
На Урале от неустановленного вируса скончался ребенок 13:37
В Ленобласти на ходу загорелся пассажирский автобус 13:27
В московском метро не будет вводиться зональная оплата проезда 13:25
В Петербурге передано в суд дело фальшивомонетчиков 13:22
На Кубани жену "каннибала" признали виновной в подстрекательстве 13:21
Вышел трейлер третьего сезона "Рассказа служанки" 13:20
Каждый третий подросток сталкивался с АУЕ-сообществами в соцсетях 13:17
Спецслужбы Киргизии проверят информацию о бомбе в аэропорту "Манас" 13:14
Два человека погибли в тройном ДТП под Ивановом 13:13
В Подмосковье женщину убила ледяная глыба 13:10
В Красноярске заключенных вывели убирать снег в 36-градусный мороз 12:58
В Томске задержан глава департамента лесного хозяйства 12:56
Наркодилеры пытались провести 15 кг амфетамина на угнанном авто 12:50
Россия и Беларусь пересмотрят запреты на поставки продуктов 12:45
Вышел брутальный трейлер российской черной комедии "Папа, сдохни" 12:45
Косачев назвал невыполнимыми требования к РФ в ПАСЕ 12:35
Путин проведет "двусторонки" в Сочи с Эрдоганом и Рухани 12:28
Боекомплект РСЗО "Град" увеличат вдвое 12:28
Автомобилистов в Москве попросили быть заботливее на дорогах 12:25
В Подмосковье расстреляли 12-летнего мальчика 12:21
В Ярославле возбуждено дело из-за падения льда на женщину 12:20
В Петербурге создали прототип подводного робота для изучения морей 12:20
Минфин снизит покупки иностранной валюты 12:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как "адскую молотилку" ЗСУ-57-2 пытались скопировать за рубежом
Как "адскую молотилку" ЗСУ-57-2 пытались скопировать за рубежом
ВС не согласился на снос строения, помешавшего соседям по даче
ВС не согласился на снос строения, помешавшего соседям по даче
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
05.02.2019 12:24
Проект: В регионах

Свердловское ОТВ стало лидером среди региональных телеканалов в Яндекс.Эфире

В Москве на Академии НАТ (Национальной ассоциации телерадиовещателей) Яндекс презентовал неожиданные даже для самого ОТВ данные статистики. Свердловские телевизионщики лидируют с огромным отрывом.
Фото: НАТ

Напомним, ОТВ24 - это по сути новый телеканал "Областного телевидения", созданный специально для вещания в Интернете. Активное развитие ОТВ24 произошло осенью 2018-го, то есть в лидеры телекомпания вырвалась сразу.

В отличие от привычного зрителю "Областного телевидения", ОТВ24 - это информационный круглосуточный канал, в его программе нет "покупных" фильмов или телешоу федерального производства. ОТВ - телеэфир, ОТВ24 - вещание на Яндекс.ТВ и на сайте телекомпании.

"На ОТВ24 в режиме нон-стоп идут программы, которые "Областное телевидение" делает само. Это информационная программа "События", разговорное шоу "События. Итоги дня", авторские программы", - рассказал генеральный директор ОТВ Антон Стуликов.

Еще больший отрыв от коллег свердловское ОТВ показывает в разрезе УрФО. В Свердловской области только две телекомпании вещают в Яндекс.Эфире - это ОТВ24 и "Екатеринбург-ТВ". И их показатели за октябрь и ноябрь отличаются в 28 раз в пользу ОТВ24.

Отметим, что для региональных телекомпаний развитие в интернете очень важно. Одна из причин - интернет позволяет охватить тех, кто считает домашний телевизор немодным.

"Мы не должны убеждать людей, что телевизор - это круто. Вы хотите ТВ в Интернете - мы его даем. И это не видеоконтент, а именно поток, плеер постоянно транслирующихся программ. Для тех, кому удобнее самому выбирать конкретную программу или репортаж, на сайте www.obltv.ru мы дублируем контент. То есть сейчас свердловское ОТВ отвечает запросам аудитории полностью. Думаю, отсюда и такой результат", - считает Антон Стуликов.

 

Пресс-релиз предоставлен Свердловским ОТВ

Фото: НАТ
Компании Региональные пресс-релизы Пресс-релизы УрФО Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Москву атаковали "электронные" террористы
Владимир Путин начал работу над Посланием
В Госдуме предложили давать отцам отпуск при рождении ребенка
В Совфеде оценили идею разместить ракеты США на Курилах
Роструд напомнил россиянам о сокращенном рабочем дне 22 февраля