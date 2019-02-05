Свердловское ОТВ стало лидером среди региональных телеканалов в Яндекс.Эфире

В Москве на Академии НАТ (Национальной ассоциации телерадиовещателей) Яндекс презентовал неожиданные даже для самого ОТВ данные статистики. Свердловские телевизионщики лидируют с огромным отрывом.

Фото: НАТ

Напомним, ОТВ24 - это по сути новый телеканал "Областного телевидения", созданный специально для вещания в Интернете. Активное развитие ОТВ24 произошло осенью 2018-го, то есть в лидеры телекомпания вырвалась сразу.

В отличие от привычного зрителю "Областного телевидения", ОТВ24 - это информационный круглосуточный канал, в его программе нет "покупных" фильмов или телешоу федерального производства. ОТВ - телеэфир, ОТВ24 - вещание на Яндекс.ТВ и на сайте телекомпании.

"На ОТВ24 в режиме нон-стоп идут программы, которые "Областное телевидение" делает само. Это информационная программа "События", разговорное шоу "События. Итоги дня", авторские программы", - рассказал генеральный директор ОТВ Антон Стуликов.

Еще больший отрыв от коллег свердловское ОТВ показывает в разрезе УрФО. В Свердловской области только две телекомпании вещают в Яндекс.Эфире - это ОТВ24 и "Екатеринбург-ТВ". И их показатели за октябрь и ноябрь отличаются в 28 раз в пользу ОТВ24.

Отметим, что для региональных телекомпаний развитие в интернете очень важно. Одна из причин - интернет позволяет охватить тех, кто считает домашний телевизор немодным.

"Мы не должны убеждать людей, что телевизор - это круто. Вы хотите ТВ в Интернете - мы его даем. И это не видеоконтент, а именно поток, плеер постоянно транслирующихся программ. Для тех, кому удобнее самому выбирать конкретную программу или репортаж, на сайте www.obltv.ru мы дублируем контент. То есть сейчас свердловское ОТВ отвечает запросам аудитории полностью. Думаю, отсюда и такой результат", - считает Антон Стуликов.

Пресс-релиз предоставлен Свердловским ОТВ