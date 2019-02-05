В Екатеринбурге насмерть замерз мужчина

Сегодня в Екатеринбурге нашли тело мужчины. Предположительно, он умер от переохлаждения.

- Мужчина был найден в Чкаловском районе. Проводится проверка. Внешних признаков криминальной смерти нет, тело находится на вскрытии. Предположительно, замерз, - рассказали "РГ" в следственном управлении СК РФ по Свердловской области.

Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, до 7 февраля включительно в регионе прогнозируется аномальный холод. Среднесуточная температура воздуха в эти дни ниже климатической нормы на 7 градусов и более, местами ночью мороз достигает 40 градусов. По данным Росгидромета, сейчас в Екатеринбурге -27 градусов, завтра ожидается до -32 градусов.