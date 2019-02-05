Рэпер 21 Savage арестован в США за нарушение визового режима

Рэпер 21 Savage (Шайа Бин Авраам-Джозеф) арестован в США за нарушение миграционного законодательства. В 2005 году он въехал на территорию страны по годичной визе, но решил остаться в Соединенных Штатах в качестве "нелегала".

Между тем сам исполнитель с британским гражданством считает себя "объектом запугивания" со стороны властей США и намерен сопротивляться депортации, сообщила телекомпания NBC.

До ареста 21 Savage утверждал, что является американцем - жителем Атланты, штат Джорджия.

Рэпер является опекуном детей, проживающих легально в США, что является основанием для получения американской визы. Также 21 Savage направил запрос на предоставление ему визы как жертве преступления. Судьбу артиста должен решить суд.