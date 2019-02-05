Россиян чаще, чем жителей других стран, унижают в интернете

Россия заняла 19-е место в рейтинге стран по индексу цифровой культуры (Digital Civility Index, DCI). Такие результаты показало ежегодное исследование Microsoft DCI. Уровень онлайн-рисков практически не изменился по сравнению с прошлым годом и составил 74 процента, при этом россияне сталкиваются с ними чаще, чем пользователи в других странах (всего в рейтинге 22 государства). Общемировой показатель составляет 66 процентов.

Россияне чаще, чем представители других стран, страдали от буллинга в Сети. Так, 71 процент пользователей сталкивался с оскорблениями в интернете (общемировой показатель - 51 процент). 40 процентов опрошенных признались, что их пытались целенаправленно скомпрометировать, а жертвами публикации ложной или вводящей в заблуждение информации становились 18 процентов.

Помимо этого, россияне часто сталкивались с рисками сексуального характера. 65 процентов признались, что получали нежелательный контент подобного рода, практически половина (45 процентов) сталкивалась с неуместными романтическими предложениями, а просьбы прислать интимные фотографии получали 31 процент россиян.

При этом в России риск пострадать от посторонних людей практически в два раза выше, чем в мире (60 против 36 процентов). Больше остальных россияне также рискуют стать жертвой людей, с которыми они знакомы только онлайн (33 процента против 26 в мире). Правда, риск пострадать от друзей в России значительно ниже, чем в других странах (8 против 28 процентов). При этом сильнее остальных страдают от онлайн-угроз подростки, чаще девушки. По сравнению с ситуацией в мире, подростки в России менее склонны обращаться за помощью к родителям при столкновении с рисками в Сети.

В России, несмотря на высокую частоту интернет-рисков, столкнувшиеся с ними пользователи меньше подвержены серьезным эмоциональным переживаниям. При этом только 27 процентов берут паузу, чтобы обдумать ответ собеседнику, с которым не согласны.

С каждым годом границы между физическим и цифровым миром все больше размываются, поэтому так важно соблюдать единые правила общения как в онлайн, так и в офлайн-среде, считает Эльза Ганеева, менеджер по работе с государственными организациями Microsoft в России. "Данные исследования подтверждают тот факт, что определенной частью российских пользователей онлайн-пространство все еще воспринимается как нечто, не влияющее на повседневную жизнь. Тогда как очень важно понимать, что поведение в сети может привести к последствиям в той же мере, что и в реальной жизни", - отметил Урван Парфентьев, координатор Центра безопасного интернета, ведущий аналитик РОЦИТ.