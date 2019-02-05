Сенат США перешел к голосованию по санкциям против Сирии и ее союзников

В понедельник сенат Конгресса США подавляющим числом голосов прекратил дебаты вокруг законопроекта "Укрепление безопасности Америки на Ближнем Востоке" о санкциях против Сирии и ее союзников. За прекращение высказались 72 сенатора, против 24.

Теперь законодатели переходят к окончательному голосованию, которое по регламенту должно состояться уже спустя 30 часов, в ходе которых сенаторы могут продолжать прения. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на телеканал C-SPAN.

Данный законопроект, предложенный республиканцем Марко Рубио, предусматривает введение санкций против субъектов, сотрудничающих с правительством президента Сирии Башара Асада, в частности, в сфере поставок запчастей для самолетов и торговли нефтепродуктами, а также против ЦБ этой страны. Рубио также предлагает ввести санкции против России и Ирана за оказание помощи САР.

Ранее демократы сената Конгресса США три раза блокировали рассмотрение данного законопроекта. Они отказывались рассматривать документы, не связанные с возобновлением работы федерального правительства, вне зависимости от их содержания.