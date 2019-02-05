СК объявил в розыск за растрату экс-главу банка "Открытие"

Экс-руководитель банка "Открытие" Евгений Данкевич объявлен в розыск за растрату, сообщили в СК РФ.

"Данкевич объявлен в розыск за растрату 34 миллиардов рублей, а нами совместно с ФСБ проводятся следственно-оперативные действия, направленные на установление его соучастников", - передает РИА Новости слова заместителя председателя Следственного комитета России Игоря Краснова.

По данным следствия, фигурант вступил в преступный сговор с заемщиками банка, вместе с которыми организовал выпуск и размещение на Московской бирже 40 миллионов облигаций номинальной стоимостью в 1 тысячу рублей.

Зная, что реальная стоимость облигаций составляет менее половины от их номинала, Данкевич дал указание об их приобретении по полной стоимости, чем принес ущерб банку.