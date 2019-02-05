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Рубрика: Происшествия

СК объявил в розыск за растрату экс-главу банка "Открытие"

Экс-руководитель банка "Открытие" Евгений Данкевич объявлен в розыск за растрату, сообщили в СК РФ.

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"Данкевич объявлен в розыск за растрату 34 миллиардов рублей, а нами совместно с ФСБ проводятся следственно-оперативные действия, направленные на установление его соучастников", - передает РИА Новости слова заместителя председателя Следственного комитета России Игоря Краснова.

По данным следствия, фигурант вступил в преступный сговор с заемщиками банка, вместе с которыми организовал выпуск и размещение на Московской бирже 40 миллионов облигаций номинальной стоимостью в 1 тысячу рублей.

Зная, что реальная стоимость облигаций составляет менее половины от их номинала, Данкевич дал указание об их приобретении по полной стоимости, чем принес ущерб банку.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет
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