"Спартак" сыграл вничью с "Марибором" в контрольном матче

Московский "Спартак" провел первый контрольный матч на сборе в Турции. "Красно-белые" встречались со словенским "Марибором" и сыграли вничью 1:1.

Счет в матче был установлен уже в первые 15 минут. Сначала Лоренсо Мельгарехо забил после передачи Зе Луиша, а затем словенцы получили право на пенальти, который реализовал Амир Дервишевич. До конца встречи счет больше не изменился.

Этот матч стал для "Спартака" первым после товарищеского турнира в Катаре, который "красно-белые" выиграли, взяв верх поочередно над "Ростовом", "Зенитом" и "Локомотивом". Следующим соперником команды Олега Кононова на сборе в Турции станет казахстанский "Актобе", эта игра состоится завтра.