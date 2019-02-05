Спецслужбы Киргизии проверят информацию о бомбе в аэропорту "Манас"

Спецслужбы Киргизии проверяют информацию о минировании аэропорта "Манас". Как передал по телефону из аэропорта редактор Центрально-Азиатского представительства "Российской газеты" Данияр Каримов, из здания аэровокзала спешно эвакуируют людей.

- Тех пассажиров, кто прошел регистрацию, а также пограничный контроль, вывели на летное поле, а после посадили в автобусы и отвезли подальше от аэропорта. Около 15 минут назад произвел посадку самолет компании "Аэрофлот". Видно, что из воздушного судна пока никого не выпускают. Нам сказали, что проверка информации о минировании займет примерно часа полтора, - рассказал Данияр Каримов.

Вместе с тем, по официальной информации, представленной Государственным комитетом национальной безопасности (ГКНБ) КР, сообщение о заложенном взрывном устройстве поступило 5 февраля в 15:09 по местному времени.

На место экстренно выехали сотрудники ГКНБ и милиции. В настоящее время спецподразделения ведут поиск предполагаемого взрывного устройства и одновременно выявляют лиц, причастных к данному инциденту.