Наколками немецких полицейских заинтересовались законодатели

Разрешения на татуировки для берлинских полицейских отныне будут выдавать законодательные органы, а не их непосредственные руководители, как это было прежде. О такой оригинальной новации сообщает "Шпигель".

Соответствующее решение накануне принял Верховный административный суд региона Берлин-Бранденбург. Местный парламент, говорится в постановлении, будет определять размер и содержание татуировок у полицейских, с тем чтобы нательные картинки не вызывали неприязненное отношение или испуг у населения.

Поводом для вмешательства берлинских судей стал случай с молодым претендентом на работу в полиции, которому было отказано в приеме, поскольку на руке красовались женские черепа (так называемые "черепа Катрины", популярные в Мексике - прим. "РГ"). Дошло до того, что казусом озаботился земельный парламент. По аналогии решил регламентировать татуировки полицейских и административный суд Северной Рейн-Вестфалии - там тоже отказывают в приеме на полицейскую службу из-за наколок.

Как пишет "Шпигель", желающие служить в полиции молодые люди все чаще обращаются в суды из-за отказа в приеме на работу по причине вызывающих татуировок: кому-то, с огромной головой льва на руке дали добро, а другому - с обнаженной богиней Дианой - отказали, сочтя картину "слишком сексистской".

Теперь всем поклонникам рисунков на теле, не принятым в полицию, предложено обращаться в мировые суды и законодательные органы. Ранее эти вопросы находились в ведении исключительно полицейского начальства.