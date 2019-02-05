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Умерла актриса Гуранда Габуния

Наше кино
    05.02.2019, 10:15
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

В возрасте восьмидесяти лет в Тбилиси после непродолжительной болезни скончалась советская, грузинская актриса театра, кино и ТВ Гуранда Габуния. Об этом сообщило Общественное телевидение Грузии со ссылкой на семью артистки.

Гуранда Габуния родилась 1938 году. В 1961-м окончила Тбилисский государственный театральный институт имени Руставели. Работала в театре имени Руставели, в академическом ансамбле народного танца Грузии, в Молодежном театре города Рустави, в Молодежном театре Тбилиси. С 1975 года и до последних своих дней - ведущая актриса театра имени Котэ Марджанишвили.

Среди театральных ролей: Баронесса в постановке по пьесе Горина "Барон Мюнхгаузен", Эмилия в "Отелло" и Гонерилья в "Короле Лире" Шекспира.

На экранах - с 1961 года, с альманаха Лоны Гогоберидзе "Под одним небом". И далее - лирическая комедия "Куклы смеются", криминальная драма "Срок истекает на рассвете", "Цвет граната" Параджанова, "Теплое осеннее солнце", "Экипаж" Митты, "День длиннее ночи", "Будулай, которого не ждут", "Темный инстинкт", сериал "Курсанты".

Габуния - Лауреат театральной премии имени Марджанишвили, дважды лауреат  национальной премии Грузии "Лучшая актриса года", лауреат высшего звания и награды министерства культуры Грузии "Жрица искусства".

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