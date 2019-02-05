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05.02.2019,  
11:56
Текст:  Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

Уничтожитель ПТРК: российские танки получат "умный" снаряд

Российские танки получат интеллектуальный универсальный снаряд, способный эффективно бороться не только с живой силой, но и с различной легкой бронетехникой противника.

О создании такого боеприпаса ученные ОАО "ВНИИТрансмаш" сообщили в сборнике "Бронетанковое вооружение и техника, военная автомобильная техника в Вооруженных Силах Российской Федерации - 2018".

Осколочный снаряд 3ОФ82 для 125-мм танкового орудия обладает возможностью дистанционного воздушного подрыва на траектории.

Фото: Министерство обороны РФ
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В результате появляется возможность накрыть готовыми поражающими элементами расчеты ПТУР, в том числе и пресловутых Javeline, а также гранатометчиков, боевые машины пехоты и другие танкоопасные цели, встречающиеся на поле боя.

По данным разработчиков, их новинка в 6-8 раз превосходит имеющиеся сейчас на вооружении выстрелы.

Как отмечается, такое новый снаряд смогут применять Т-72Б3, Т-80БВ, Т-90МС и новейший танк Т-14 на тяжелой унифицированной платформе "Армата".

В настоящее время подобные боеприпасы активно создаются в передовых в военном отношении государствах, и российский снаряд на их фоне выглядит очень достойно.

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