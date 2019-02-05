Уничтожитель ПТРК: российские танки получат "умный" снаряд

Российские танки получат интеллектуальный универсальный снаряд, способный эффективно бороться не только с живой силой, но и с различной легкой бронетехникой противника.

Новый снаряд для российских танков с возможностью дистанционного воздушного подрыва. Фото: https://t.co/QDmOJGrDfm pic.twitter.com/9lIF2kIUMY — Komandante (@KomandanteS17) 5 февраля 2019 г.

О создании такого боеприпаса ученные ОАО "ВНИИТрансмаш" сообщили в сборнике "Бронетанковое вооружение и техника, военная автомобильная техника в Вооруженных Силах Российской Федерации - 2018".

Осколочный снаряд 3ОФ82 для 125-мм танкового орудия обладает возможностью дистанционного воздушного подрыва на траектории.

В результате появляется возможность накрыть готовыми поражающими элементами расчеты ПТУР, в том числе и пресловутых Javeline, а также гранатометчиков, боевые машины пехоты и другие танкоопасные цели, встречающиеся на поле боя.

По данным разработчиков, их новинка в 6-8 раз превосходит имеющиеся сейчас на вооружении выстрелы.

Как отмечается, такое новый снаряд смогут применять Т-72Б3, Т-80БВ, Т-90МС и новейший танк Т-14 на тяжелой унифицированной платформе "Армата".

В настоящее время подобные боеприпасы активно создаются в передовых в военном отношении государствах, и российский снаряд на их фоне выглядит очень достойно.