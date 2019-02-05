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05.02.2019 13:38
Рубрика: Культура
Проект: Пушкинский конкурс

"Ворона и лисица" из села Чартак

В "Читающем автобусе" Узбекистана декламируют басни Крылова
Текст: Елена Кухтенкова
Согласитесь, это же здорово: едешь в автобусе, а тебе читают хорошие книги. Акция "Читающий автобус", приуроченная к Международному дню грамотности, теперь проходит в Узбекистане каждый месяц.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Идея читать в транспорте произведения русских классиков родилась у родительского сообщества Намангана. Дело том, что местные мамы свободно говорят по-русски. Они и подали заявку на участие в международной акции "Читающий автобус".

Изначально литературный флешмоб был приурочен к Международному дню грамотности, который отмечается 8 сентября. К слову, в этом году в нем приняли участие около 2 000 школьников, более 356 родителей и педагогов из 46 городов и малых населенных пунктов в 25 регионах России и Республике Узбекистан. Так понравилось, что решили читать в автобусе чаще.

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Конечно, узбекские школьники и учителя очень волновались.

"Непонятно было, как примут наше "выступление" водитель, пассажиры, - рассказала "РГ" лауреат Пушкинского конкурса, учитель русского языка из Намангана Азиза Мирзаназарова. - Но все обошлось, "не так страшен черт как его малюют". Подъехал к остановке полупустой автобус №13. Мы в него благополучно погрузились и начали: "Вороне бог послал кусочек сыра...". Получили огромное количество положительных откликов в интернете от мам, бабушек, детей".

Решили читать в транспорте каждое второе воскресенье месяца. А в каникулы места для желающих почитать вслух по-русски в одном автобусе не хватило, пришлось ждать следующего.

Глядя на городских педагогов и школьников, учителя русского языка Наманганской области, которые работают в селах, а их 37 человек, также захотели принять участие в акции.

"Теперь "Читающий автобус" колесит и по селам, - делится новостью Азиза. - Недавно ребята из 40-й школы села Чартак сели в автобус и прочитали басню Крылова "Ворона и Лиса" ко дню рождения Крылова".

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