В Киргизии "заминировали" второй аэропорт и авиакассы

Четвертое за день сообщение о минировании стратегического объекта поступило в правоохранительные органы Киргизии - на этот раз взрывное устройство будут искать в аэропорту южной столицы республики городе Ош. Идет эвакуация пассажиров и работников.

Информация о якобы заложенной бомбе поступила примерно в семь вечера по местному времени (16:00 МСК).

Ранее на несколько часов была парализована работа главного аэропорта страны "Манас". Первоначально сообщалось, что неизвестный "заминировал" воздушную гавань по телефону. Однако затем в Государственном комитете национальной безопасности (ГКНБ) КР уточнили, что о бомбе "с активированным таймером" стало известно из электронного письма, поступившего на почту одной из авиакомпаний республики. По предварительным данным, отправили его из-за рубежа.

После "Манаса" были "заминированы" офисы двух авиакасс в Бишкеке.

По данным ГКНБ, сообщения о бомбах в аэропорту и офисах после проверок саперов не подтвердились.