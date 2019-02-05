В Минкомсвязи оценили предложение ФАС о предустановке ПО на телефоны

Концепцию о предустановке российского программного обеспечения (ПО) на смартфоны, которую разработала Федеральная антимонопольная служба, получили в Минкомсвязи. В ведомстве эту информацию подтвердили "РГ".

"Документ прорабатывается в профильных департаментах. Оценивать его пока рано. В целом подход интересный, но должен быть тщательно проработан как с технической, так и с экономической точек зрения", - отметил замглавы ведомства Олег Иванов.

В концепции ФАС прописано требование по предустановке и удаляемости приложений, не влияющих на работоспособность устройств. Оно, по мнению представителей службы, должно стать одним из условий сертификации мобильных телефонов.