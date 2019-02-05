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05.02.2019 19:44
Рубрика: В мире

В США не нашли следов "практического влияния" на выборы в конгресс

Текст: Екатерина Забродина

Исполняющий обязанности генпрокурора США Мэтью Уитекер и министр внутренней безопасности Кирстьен Нильсен выпустили совместное заявление - в нем они рапортуют Дональду Трампу о том, что их ведомства "оценили влияние какого бы то ни было иностранного вмешательства в инфраструктуру выборов или политических организаций, в том числе на кампании и кандидатов на промежуточных выборах-2018".

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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В результате они "не нашли никаких доказательств того, что какая-либо зафиксированная активность иностранного правительства или иностранного агента оказала практическое влияние на целостность или безопасность" электоральных систем. Текст релиза приводит CNBC.

О какой именно "зафиксированной активности" идет речь, авторы доклада не указали, отметив, что все его выводы остаются засекреченными. При этом сообщается, что в поисках иностранного вмешательства департаменты юстиции и внутренней безопасности США "тесно взаимодействовали с федеральными, региональными и частными структурами, включая все 50 штатов и  более 1400 локальных образований".

Москва уже комментировала обвинения во вмешательстве в промежуточные выборы в США. На Смоленской площади заявили, что американские эксперты и чиновники вновь не представили общественности никаких доказательств.

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