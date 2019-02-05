Владимир Путин поздравил буддистов с Новым годом

Президент поздравил буддистов России с Новым годом по лунному календарю и началом Белого месяца. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

"В праздничные дни, символизирующие обновление человека и природы, принято подводить итоги уходящего года, искренне желать друг другу здоровья, исполнения задуманного. Поддерживать близких и тех, кто нуждается в заботе", - подчеркнул глава государства.

Владимир Путин отметил активное участие буддистских общин в жизни России, укрепление взаимодействия с государственными и общественными организациями, большое внимание, которые они уделяют воспитанию молодежи, реализации благотворительных и просветительских инициатив. "Такая плодотворная работа достойна самого глубокого уважения", - убежден президент.