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05.02.2019 10:23
Рубрика: Власть

Владимир Путин поздравил буддистов с Новым годом

Текст: Кира Латухина

Президент поздравил буддистов России с Новым годом по лунному календарю и началом Белого месяца. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Фото: Тагир Раджавов/РГ
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"В праздничные дни, символизирующие обновление человека и природы, принято подводить итоги уходящего года, искренне желать друг другу здоровья, исполнения задуманного. Поддерживать близких и тех, кто нуждается в заботе", - подчеркнул глава государства.

Владимир Путин отметил активное участие буддистских общин в жизни России, укрепление взаимодействия с государственными и общественными организациями, большое внимание, которые они уделяют воспитанию молодежи, реализации благотворительных и просветительских инициатив. "Такая плодотворная работа достойна самого глубокого уважения", - убежден президент.

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