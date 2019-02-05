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05.02.2019 13:05
Рубрика: Власть

Володин оценил решение Киева о недопуске наблюдателей РФ на выборы

Текст: Татьяна Замахина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал информацию о том, что российских наблюдателей в составе делегации ОБСЕ, которая будет контролировать проведение выборов президента, не пустят на территорию Украины.

Фото: Максим Шеметов/ТАСС Фото: Максим Шеметов/ТАСС
Фото: Максим Шеметов/ТАСС

Ранее первый зампред Верховной рады Ирина Геращенко рассказала об этом законопроекте, который будет направлен в нижнюю палату украинского парламента. Президент страны Петр Порошенко, комментируя эту тему, заявил, что даст приказ пограничной службе Украины не впускать наблюдателей из РФ.

Фото: REUTERS
Президентские выборы на Украине ничего не изменят

Вячеслав Володин заявил журналистам о том, что ограничение круга наблюдателей на выборах по гражданству недопустимо. Он призвал Парламентскую ассамблею ОБСЕ вмешаться в эту ситуацию и сделать все для защиты демократии и основополагающих прав и свобод граждан Украины.

- Подобные решения создают прецедент и ставят под угрозу существование самого института международных наблюдателей. Мы должны сделать все, чтобы этого не допустить, - заявил глава нижней палаты российского парламента.

Он поделился мнением, что "антидемократичный законопроект, нарушающий основополагающие права и свободы граждан, пытаются принять с целью сохранения власти действующего президента Украины Петра Порошенко".

- В конкурентной, открытой и легитимной избирательной кампании у него нет шансов быть вновь избранным, - считает Володин. - Боясь проигрыша, он пытается сделать все, чтобы сохранить личную власть. Именно для этого ему понадобилась дискриминационная норма, позволяющая уйти от объективной оценки избирательной кампании, делающая выборы непрозрачными. Этого допустить нельзя.

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