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05.02.2019 11:45
Рубрика: Общество

Запущен соцопрос, который призван защитить врачей от нападений

Текст: Ирина Невинная
Сегодня стартовал опрос, который покажет, что думают россияне о конфликтных ситуациях с врачами. Авторы опроса предложили рассмотреть обе стороны конфликта: предстоит выяснить, как защитить жизнь и здоровье медиков в случае нападений и какой должна быть ответственность за врачебные ошибки.

Опрос инициирован Общественным народным фронтом, а поучаствовать может любой гражданин России с помощью мобильного приложения "Народный контроль", а также на сайтах телепрограммы "Здоровье" и Национальной медицинской палаты.

Фото: Pixabay
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По данным Минздрава, за последние шесть лет зафиксировано минимум 1226 случаев, когда медики получали травмы во время нападений. Чаще всего неадекватному поведению со стороны пациентов и их родственников подвергаются бригады скорой помощи. Но иногда недовольные результатами лечения пациенты преследуют лечивших их врачей. В частности, в зоне риска хирурги и акушеры-гинекологи. Представители медицинского сообщества считают, что зарегистрированные случаи агрессии против врачей - лишь вершина айсберга. Реальная цифра гораздо выше официальных данных. При этом в статистику не попадают оскорбления и "мелкие" стычки, закончившиеся без серьезных травм.

Не случайно в Минздраве неоднократно заявляли о необходимости принять законодательные меры в защиту медиков. Сегодня этот вопрос регулируется федеральным законом об основах охраны здоровья граждан в РФ. Однако многих проблем он не решает. На поиск компромиссного решения, которое бы помогло смягчить противостояние пациентов, недовольных результатами работы медиков, и самими врачами, и направлен нынешний опрос.

Первая часть исследования посвящена защите прав медработников. Участникам опроса предлагается высказать свое мнение о том, нужно ли устанавливать в машинах "скорых" и больницах тревожные кнопки, усиливать уголовную ответственность за причинение вреда здоровью медработников и вводить обязательное госстрахование медперсонала в качестве дополнительной защиты. Участники опроса также смогут выбрать самые эффективные, по их мнению, меры защиты жизни и здоровья медиков или же предложить свои идеи.

Вторая часть опроса должна прояснить причины подобных ЧП, и поискать пути, как снизить агрессию по отношению к медикам. Нередко конфликты возникают не на пустом месте: больные и их родственники срываются из-за того, что медпомощь не приходит вовремя или пациенту от нее становится только хуже. Второй раздел исследования посвящен ответственности медиков за свои действия и поведение по отношению к пациентам. Один из ключевых вопросов: стоит ли вводить уголовное наказание за врачебные ошибки и какими еще могут быть виды ответственности в данной ситуации.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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"С одной стороны, сегодня врачи вообще никак не защищены, так как на них нападают прямо в медицинских учреждениях, нападают на врачей скорой помощи. С другой стороны - у общества есть запрос на то, чтобы врачи, отвечая на самые разные вопросы, не были связаны внутрикорпоративными интересами. Это важно для всех - и для врачей и для пациентов. Этому посвящен опрос.

Его результаты будут учтены при подготовке предложений по созданию механизмов защиты прав медиков и формированию их профессиональной ответственности, которые ОНФ направит в правительство.  Мобильное приложение "Народный контроль" было запущено в конце ноября 2018 года. За это время его скачали уже более 20 тыс. человек, уточнили в ОНФ. Участие в общественных опросах дает возможность всем желающим проследить, как выполняется "майский указ" главы государства в регионах, как влияют на качество жизни россиян результаты 12 национальных проектов, и принять участие в этой важной работе.

Общество Здоровье
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