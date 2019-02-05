Житель Китая четыре года жил с зубочисткой в сердце

В Китае врачи извлекли из сердца пациента зубочистку длиной шесть сантиметров. Выяснилось, что 29-летний мужчина по фамилии Чжоу случайно проглотил ее четыре года назад.

Пациент был госпитализирован с 40-градусной температурой и жалобами на сильную боль в груди. Врачи обнаружили воспаление сердца и тень в легком, пишет портал Sina. А затем и тонкий предмет в новообразовании в правом предсердии.

Чжоу предпочитал "помечать" зубочисткой свой бокал с алкоголем во время застолья. Это привело к тому, что предмет попал в дыхательные пути, потом проткнул стенку легкого и оказался в сердце.

Чжоу регулярно страдал от воспаления легких и высокой температуры, однако медикам так и не удавалось идентифицировать причину болезни. Ранее врачи диагностировали у мужчины воспаление легких с подозрением на лейкоз и сепсис. Чжоу потратил более 200 тысяч юаней (1,9 миллиона рублей) на лечение.