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05.02.2019 19:56
Рубрика: В мире

Жонглировавшие ребенком в Малайзии россияне обучали его гимнастике

Стало известно, зачем россияне, задержанные в Малайзии за "жонглирование ребенком", занимались столь опасным упражнением. Как пояснили их друзья, семейная пара обучала младенца гимнастике с рождения.

"Да, ребенок с рождения занимается динамической гимнастикой", - приводит слова знакомой россиян Ольги Никоновой РИА Новости.

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Она отметила, что трюки с ребенком не были публичным выступлением.

"Ребята встретили своих друзей на многолюдной улице, и те попросили продемонстрировать гимнастику с бэби", - сказала знакомая.

Напомним, в понедельник, 4 февраля, в столице Малайзии Куала-Лумпуре были задержаны 27- и 28-летний родители. Мужчина на глазах изумленных прохожих жонглировал 4-месячным ребенком. Во вторник стало известно, что полиция отпустила молодых людей на свободу, но их дальнейшую судьбу определит прокуратура. Травм у ребенка не было.

Агентство отмечает, что россияне приехали в Малайзию из Санкт-Петербурга. Известно, что они являются фанатами здорового образа жизни.

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