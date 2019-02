8 февраля в России будет представлена очередная модель знаковых кроссовок Yeezy: коллаборация спортивного бренда аdidas и рэпера Канье Уэста - белоснежные Yeezy Boost 350 V2 Triple White. Москва встречает громкую обувную премьеру во всеоружии: в день официального старта продаж, 8 февраля, в ЦУМе впервые в истории российского рынка откроется временный pop-up корнер, специально отведенный под эту модель - он разместится на первом этаже и займет площадь более 60 кв. метров.

Тем, кто не в теме, страсти по Yeezy, которые разгораются каждый раз, когда аdidas объявляет о выходе очередной коллаборации с Канье Уэстом, кажутся непостижимыми: впечатляющие рекламные кампании, специальные группы фанов в социальных сетях, pop-up корнеры в крупнейших мегаполисах и выстраивающиеся к ним очереди из тысяч подростков. Как и в случае с другими культовыми предметами, объяснить причину небывалой популярности этой модели почти невозможно, но факт в том, что Yeezy - один из самых успешных проектов adidas, а самое красноречивое тому подтверждение - разрастающийся и процветающий рынок подделок.

Сотрудничество рэпера и спортивного бренда началось в 2013 году, когда тот окончательно оборвал связи с Nike, но не порвал с планами попробовать себя в качестве дизайнера обуви и одежды. Первая совместная коллекция Kanye West x adidas появилась в начале 2015 года, а ее главным фигурантом стали серые кроссовки adidas Originals Yeezy Boost 750. Это было "начало большой дружбы": после более, чем успешного дебюта новые обувные интерпретации Yeezy стали выходить с завидной регулярностью, и почти каждая модель вызывала стабильный ажиотаж. Для примера, по данным портала Highsnobiety , который регулярно составляет рейтинги самых дорогих кроссовок в мире, одна только модель Adidas Yeezy Boost 350 V2 "Beluga" принесла в 2016 году adidas и Канье Уэсту 2,5 миллиона доллара.

Выход каждой новой пары Yeezy обставляется с размахом события мирового масштаба и, в то же время, в атмосфере конфиденциальности "клуба для посвященных". Подогревая интерес публики, adidas размещает анонс о выходе новой модели не раньше, чем за неделю до старта продаж, а всем желающим стать обладателями новинки рекомендуется зарегистрироваться в мобильном приложении Confirmed, запущенном 4 года назад. Среди подписавшихся случайным образом выбирается определенное количество пользователей, которым приходит специальное уведомление: оно позволяет оформить предзаказ в режиме онлайн и выкупить его в строго обозначенный временной промежуток. Главное - находиться в зоне старта продаж. Четыре года назад возможность использовать онлайн-сервис была только у жителей Нью-Йорка, что вызывало массу недовольств среди почитателей культовой модели из других городов и стран. Сегодня зона продаж значительно расширилась: к Нью-Йорку присоединились крупнейшие американские мегаполисы, такие, как Лос-Анджелес, Сан-Франциско и Чикаго, а также Лондон, Берлин и Милан.

Примечательно, что Yeezy Boost 350 V2 Triple White - первая модель серии, которая будет представлена широким тиражом в России. Ее основные характеристики - узнаваемый культовый силуэт, лаконичный верх из кипенно-белого материала Primeknit и такая же белоснежная подошва, выполненная с использованием инновационной технологии adidas BOOST™, обеспечивающей повышенную стойкость и ударопрочность. Официальная стоимость модели в России -16 990 рублей.

Как обычно, в поддержку рекламной кампании, которая проходит под слоганом "We Got Love" ("Мы любим") - по названию одноименной песни рэпера, был создан официальный лукбук. Его героями стали обутые в Yeezy Boost 350 V2 Triple White и запечатленные в момент движения представители разных рас. Фото сопровождает все то же признание в любви, "We Got Love", переведенное на разные языки мира: от русского, испанского и японского - до корейского, хинди и иврита.