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06.02.2019,  
11:03
Текст:  Олег Корякин

Бронебойные возможности пистолета "Удав" показали на видео

Пистолетный комплекс "Удав" был презентован в Подольске на полигоне разработчика - ЦНИИТОЧМАШ. Здесь показали общевойсковую версию пистолета и модель, предназначенную для спецопераций.

Испытать новый пистолет в деле смогли обозреватели проекта WarDoc. Перед этим специалист предприятия ЦНИИТОЧМАШ коротко охарактеризовал новинку.

По своей схеме "Удав" близок к классической "браунинговской". Предохранитель работает по принципу пистолета Макарова. Органы управления приспособлены под обе руки.

Фото: Александр Корольков / РГ
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Специальная версия "Удава" оснащена глушителем, посадочным местом для прицела и фонариками обычного и инфракрасного спектра.

Вес пистолета без магазина 780 грамм. Длинна 206 миллиметров, толщина 36 миллиметров. Он легок, удобен, надежен.

Эксперт WarDoc проверил это на практике. Он выпустил магазин по мишени  - почти все пули попали в десятку. А затем эффектно изрешетил 4-миллиметровую стальную пластину.

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