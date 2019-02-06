Головин признан лучшим игроком тура в чемпионате Франции

Полузащитник "Монако" Александр Головин признан лучшим игроком по итогам 23 тура Лиги 1 по версии Goal.com. Об этом сообщается на сайте издания.

Александр отметился голом в матче против "Тулузы", который его команда выиграла 2:1. Благодаря этому в голосовании издания он опередил игроков "Лилля" Николя Пепе и Жонатана Бамба. Четвертое место занял новичок "Монако" Сеск Фабрегас, забивший "Тулузе" победный мяч.

Журналисты издания отмечают, что наконец разыгрался Головин, и его приобретение оправдывает себя. Приход Фабрегаса также должен помочь команде выбраться из ямы, в которой она оказалась в начале сезона.

Для Головина этот гол стал вторым за "Монако" в последних двух матча. Ранее по версии издания L’Equipe он был включен в символическую сборную 23 тура.