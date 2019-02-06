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06.02.2019 / 12:50
Коллекция
Красный день календаря: коллекция Coach к Китайскому Новому году
Фото: Coach
Фото: Coach

Наступивший 5 февраля Китайский Новый год стал поводом для многих брендов выпустить специальные капсульные линии. Дизайнеры американской марки Coach разработали коллекцию с самым широким "меню" аксессуаров и предметов традиционных для этого праздника красного и золотого цветов. Например, туда вошли сумки разных форм - от обтекаемой формы мягких рюкзаков до квадратных шопперов и лаконичных вечерних моделей, кумачового оттенка футболки и свитшоты, а также аксессуары с изображением свиньи, символа года по восточному календарю. Так, что, для любителей красного и золотого сейчас самое подходящее время пополнить гардероб: такого количества этих цветов в ближайшие месяцы в коллекциях не предвидится.  

 

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