Красный день календаря: коллекция Coach к Китайскому Новому году

Наступивший 5 февраля Китайский Новый год стал поводом для многих брендов выпустить специальные капсульные линии. Дизайнеры американской марки Coach разработали коллекцию с самым широким "меню" аксессуаров и предметов традиционных для этого праздника красного и золотого цветов. Например, туда вошли сумки разных форм - от обтекаемой формы мягких рюкзаков до квадратных шопперов и лаконичных вечерних моделей, кумачового оттенка футболки и свитшоты, а также аксессуары с изображением свиньи, символа года по восточному календарю. Так, что, для любителей красного и золотого сейчас самое подходящее время пополнить гардероб: такого количества этих цветов в ближайшие месяцы в коллекциях не предвидится.