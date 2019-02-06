Минск готов вносить вклад в борьбу с антисемитизмом

В Беларуси чтят и уделяют особое внимание сохранению исторической памяти о трагедии Холокоста. Об этом, в частности, свидетельствует и открытие в истекшем году второй очереди мемориального комплекса "Тростенец", напомнил заместитель главы МИД РБ Олег Кравченко, выступая на этой неделе в Братиславе на конференции по вопросам борьбы с антисемитизмом в регионе ОБСЕ. Об этом БЕЛТА сообщили источники в МИД.

В своем выступлении на конференции представитель РБ сделал особый акцент на важности изучения уроков истории минувшей мировой войны и просвещения, особенно молодежи, во избежание повторения подобных трагических событий в будущем. "Олег Кравченко подчеркнул готовность Беларуси и далее вносить вклад в коллективные усилия ОБСЕ по борьбе с антисемитизмом", - проинформировали агентство в МИД.

В мероприятии приняли участие действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак, руководитель внешнеполитического ведомства Австрии Карин Кнайсль, генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер, официальные представители ряда государств - участников ОБСЕ, неправительственных организаций, национальных и религиозных общин.

Во время двухдневного визита в Словакию дипломат встретился с государственным секретарем Министерства иностранных и европейских дел Словакии Лукашем Паризеком. Стороны обсудили широкий спектр вопросов сотрудничества в ОБСЕ, а также взаимодействия Беларуси с Европейским союзом.

На полях конференции замминистра провел встречи с личным представителем действующего председателя ОБСЕ по борьбе с антисемитизмом Эндрю Бейкером, заместителем министра иностранных дел Албании, которая будет председательствовать в ОБСЕ после Словакии, Артемисом Дралё, главами делегаций ряда государств - участников ОБСЕ.

На встрече с директором Словацкой ассоциации внешней политики Александром Дулебой были обсуждены ситуация в области региональной безопасности и перспективы взаимодействия между аналитическими центрами Беларуси и Словакии.