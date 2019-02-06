Песков рассказал о хорошей и плохой пропаганде

В СМИ много и заказных материалов, и пропаганды, но пропаганда бывает разная: есть и хорошая. Об этом на форуме "Медиадень" рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Сейчас заказных материалов не меньше, чем пропаганды", - сравнил Песков. "Эту тему я бы, скорее, отнес к коррупции в СМИ", - считает он.

Что до пропаганды, то это вопрос разумного баланса, который определяет руководство издания. "Если ты переусердствуешь с чем-то, то читатели уйдут", - уверен представитель Кремля.

Исключительно негативного значения у этого слова нет. Песков привел пример хорошей пропаганды - например, сообщения, что президент занимается спортом. И плохой - пропаганду курения.