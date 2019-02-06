Песков заявил об отсутствии претензий России к Януковичу

Претензий к экс-президенту Украины Виктору Януковичу у России нет, заявили в Кремле.

"Нет, к нему нет никаких претензий со стороны Российского государства", - заверил журналистов пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос о юридических основаниях пребывания Януковича в России (имеются в виду временные ограничения для граждан Украины), Песков сказал: "Не думаю, что на него это распространяется".

Янукович - однозначно бывший президент Украины, заметил представитель Кремля, но затруднился оценить его статус. "Вопрос интересный, мне нужно уточнить", - заметил Песков.