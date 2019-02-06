Под завалами рухнувшего в Стамбуле здания могут быть десятки человек. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на представителей городских властей.

На данный момент известно об одном погибшем, трех человек удалось вытащить из-под обломков живыми. Спасатели продолжают свою работу.

По словам губернатора Стамбула Али Ерликайа, в здании, построенном в 1992 году, было зарегистрировано 43 человека. Но в подвале, как добавил глава квартала Джевизли Мемиш Диликлиташ, также располагалось ателье, в котором работали до 25 человек. Сколько из них было в момент обрушения в здании, неизвестно.

Причина ЧП пока не установлена. Однако известно, что три этажа в здании были достроены незаконно (при этом пока местные СМИ расходятся в данных, сколько же всего было этажей, шесть, семь или восемь). Местные жители также говорят, что оно могло рассыпаться от старости.