Появились подробности столкновения ракетного крейсера США с сухогрузом

В интернете появились первые подробности столкновения двух американских военных кораблей.

Как сообщает портал military.com, инцидент произошел в Атлантике возле юго-восточного побережья США. Крейсер Leyte Gulf, вооруженный крылатыми ракетами, "вступил в контакт" с грузовым судном Robert E. Peary.

Это случилось во время операции по пополнению запасов. В публикации отмечается, что при столкновении никто не пострадал, и оба корабля смогли продолжать движение.

Повреждения произошли на ватерлинии и оцениваются как незначительные. Тем не менее столкнувшиеся корабли направляются в порт Норфолк для оценки ущерба. Судя по официальной информации, инцидент будет тщательно расследован. Столкнувшиеся корабли взаимодействовали с ударной группой авианосца Abraham Lincoln.

Кстати, Leyte Gulf относится к ракетным крейсерам типа Ticonderoga, которые первыми получили боевую информационно-управляющую систему Aegis. Корабль был спущен на воду в 1986 году и должен оставаться в строю до 2022 года.