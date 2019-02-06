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06.02.2019,  
12:20
Текст:  Руслан Мельников

Появились подробности столкновения ракетного крейсера США с сухогрузом

В интернете появились первые подробности столкновения двух американских военных кораблей.
Фото: AP Photo/Bullit Marquez Фото: AP Photo/Bullit Marquez
Фото: AP Photo/Bullit Marquez

Как сообщает портал military.com, инцидент произошел в Атлантике возле юго-восточного побережья США. Крейсер Leyte Gulf, вооруженный крылатыми ракетами, "вступил в контакт" с грузовым судном Robert E. Peary.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
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Это случилось во время операции по пополнению запасов. В публикации отмечается, что при столкновении никто не пострадал, и оба корабля смогли продолжать движение.

Повреждения произошли на ватерлинии и оцениваются как незначительные. Тем не менее столкнувшиеся корабли направляются в порт Норфолк для оценки ущерба. Судя по официальной информации, инцидент будет тщательно расследован. Столкнувшиеся корабли взаимодействовали с ударной группой авианосца Abraham Lincoln.

Кстати, Leyte Gulf относится к ракетным крейсерам типа Ticonderoga, которые первыми получили боевую информационно-управляющую систему Aegis. Корабль был спущен на воду в 1986 году и должен оставаться в строю до 2022 года.

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