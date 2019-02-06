Помпео назначил спецпосланника по борьбе с антисемитизмом

Бывший прокурор и эксперт по борьбе с терроризмом Илан Карр назначен в США спецпосланником по мониторингу и борьбе с антисемитизмом. Об этом во вторник заявил госсекретарь Майк Помпео.

Он подчеркнул, что Карр является еврейским общественным деятелем, который играл большую роль в защите безопасности евреев в США и за рубежом, пишет РИА Новости.

Помпео также отметил, что борьба с антисемитизмом является приоритетом внешней политики Соединенных Штатов и "способствует нашим национальным интересам стабильности и демократии".

Уже известно, что первую поездку Карр совершит в Словакию и Бельгию, где примет участие в конференциях по борьбе с антисемитизмом.