Директора воронежской электросети задержали за мошенничество

Следователи в Воронежской области задержали директора МУП "Воронежская горэлектросеть": со счетов предприятия злоумышленники пытались похитить 600 миллионов рублей.

Сотрудники УФСБ в Воронежской области раскрыли мошенническую схему на муниципальных электросетях, при помощи которой злоумышленники пытались вывести со счетов предприятия крупную сумму денег.

Как сообщает региональное Следственное управление СКР, с 2014 по октябрь 2018 года сотрудники МУП "Воронежская горэлектросеть" при помощи подельников, не работающих в МУПе, изготовили фиктивные документы. Используя реквизиты и печати подконтрольных фирм-"однодневок" о якобы выполненных работах, они подали заявления в областной Арбитражный суд. В суде они потребовали взыскать по этим договорам около 600 миллионов рублей с муниципального предприятия.

- Исковые требования были удовлетворены в полном объеме, в связи с чем у лиц, причастных к совершению преступления, возникло беспрепятственное право требования от АО "Воронежская горэлектросеть", являющегося правопреемником МУП "Воронежская горэлектросеть", денежных средств на указанную сумму, - сообщили в СК.

По результатам доследственной проверки материалов УФСБ в СК возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

В помещениях МУП "Воронежская горэлектросеть" и домах подозреваемых прошли более 50 обысков. Во время следственных мероприятий оперативники изъяли электронные носители и документы.

По подозрению в совершении преступления задержан генеральный директор АО "Воронежская горэлектросеть", решается вопрос об избрании ему меры пресечения.