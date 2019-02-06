Экс-сотрудницу воронежского банка заподозрили в краже 24 млн рублей

Полиция в Воронежской области возбудила серию уголовных дел о мошенничестве в отношении бывшей сотрудницы одного из банков. Женщину подозревают в краже 24 миллионов рублей со счетов вкладчиков.

В поле зрения воронежских полицейских попала 38-летняя сотрудница одного из банков в Павловском районе. По версии следствия, во время работы в кредитной организации женщина занималась хищением денег со счетов вкладчиков. Используя доверительные отношения с клиентами, предприимчивая дама убеждала посетителей банка переводить деньги на указанные ею счета, поясняя, что в таком случае условия вкладов будут более выгодными.

- В настоящее время в полицию по фактам хищений поступило восемь заявлений от местных жителей. Общая сумма ущерба составила более 24 миллионов рублей, - сообщили в региональном УМВД.

В отношении женщины возбудили несколько уголовных дел по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Если вину подозреваемой докажут в суде, ей грозит до десяти лет заключения.

В 2018 году аналогичная ситуация была зафиксирована в одном из банков в Костромской области. Женщину, присвоившую около 60 миллионов рублей, приговорили к шести годам колонии общего режима.