Работник ЖКХ попал под суд после смерти ребенка на детской площадке

В подмосковном городском округе Ступино осудили бывшего начальника коммунального предприятия. Его признали виновным в халатности, повлекшей смерть ребенка на детской площадке.

Несчастье случилось в мае 2017 года в селе Старая Ситня. Восьмилетняя девочка качалась на качелях на детской площадке, не удержалась и упала с них. А сиденье качелей, вращающееся по инерции, ударило ребенка по голове. Девочка погибла на месте до приезда врачей "Скорой помощи".

Виновным в случившемся был признан начальник муниципального предприятия "Производственно-техническое объединение ЖКХ". Следствие посчитало, что он халатно исполнял обязанности по техническому обслуживанию и эксплуатации качелей на детской площадке. Как сообщает пресс-служба областного главка следственного комитета РФ, ему приговором суда назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно.