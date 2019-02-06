СК возбудил дело после смерти ребенка в приемной семье в Подмосковье

В Московской области в одной из приемных семей произошла трагедия: от серьезных травм погиб трехлетний ребенок. Женщина-опекун говорит, что мальчик сильно ударился в ванной. Но следователи возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК региона, мальчик с тяжелыми травмами поступил в приемное отделение Подольской детской больницы 29 января. За жизнь малыша боролись несколько дней, но он скончался. Эксперты пришли к выводу, что мальчик получил шесть травм головы и лица.

В ходе расследования выяснилось, что над трехлетним ребенком была оформлена опека. В семье, где произошла трагедия, - трое своих детей. Под опекой еще двое: одному из них 1,5 года, другому - 6 лет. Следователи запросили сведения из местного отдела соцзащиты. СК установит, как часто работники опеки навещали семью и какие там были условия.