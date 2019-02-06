В Москве ищут обманувших пенсионерку "газовщиков"

В Москве следователи проверяют информацию о мошенниках, представившихся газовщиками и обманувших 84-летнюю пенсионерку, передает РИА Новости.

Они обманом навязали пожилой женщине датчики дыма по завышенной цене. Сюжет об этом вышел на одном из центральных телеканалов.

"По данному факту следственными органами Главного следственного управления СК России по городу Москве организована доследственная проверка", - подтвердила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве (по взаимодействию со СМИ) Юлия Иванова.

Процессуальное решение, по ее словам, будет принято после того, как выяснятся все обстоятельства случившегося.