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06.02.2019 19:17
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Власти Подмосковья окажут аграриям дополнительную помощь

Текст: Ирина Рыбникова

Сто миллионов рублей дополнительно готовы выделить в Подмосковье на поддержку производителей высококачественных кормов. Об этом сообщил губернатор области Андрей Воробьев, побывав с рабочим визитом на новом животноводческом комплексе в городском округе Озеры.

Фото: Depositphotos.com
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- Мы будем поддерживать сельскохозяйственные предприятия, чтобы продуктивность стада в Московской области повышалась. Сегодня наши сельхозпроизводители получают от одной коровы 6,8 тысячи килограммов молока в год, хотелось бы довести этот показатель до 8,3 тысячи килограммов, - отметил Андрей Воробьев. А в планах - создать все условия для того, чтобы область ежегодно производила 1 миллион тонн молока, как это было в советское время.

Животноводческий комплекс в Озерах стал осязаемым воплощением соглашения, заключенного между областным правительством и агрохолдингом "ОСП. Агро" на Петербургском международном экономическом форуме в 2017 году. Инвесторы вложили в этот проект 900 миллионов рублей, создав предприятие мощностью 12,5 тысячи тонн молока в год. Работу на этом предприятии получили 40 местных жителей.

"Отдаленные территории особенно нуждаются в создании рабочих мест. Приятно говорить, что это только первая очередь, и за два следующих года инвестор собирается построить еще одну ферму, создать перерабатывающее производство. Мы поддерживаем такие проекты из регионального бюджета", - подчеркнул Воробьев. В частности, строителям животноводческого комплекса в Озерах возместили часть прямых понесенных затрат.

Экономика АПК Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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