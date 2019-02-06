Из Амурской областной больницы эвакуировали пациентов

Сегодня утром поступило анонимное сообщение о минировании одного из корпусов Амурской областной клинической больницы. Было принято решение эвакуировать пациентов.

"Тех, кто готовился к выписке, отпустили домой. Ходячих больных пришлось вывести из отделений. Людей разместили в теплых автобусах. Спецслужбы сработали быстро и оперативно, никаких мин и взрывчатых веществ не обнаружено. Больница работает в штатном режиме", - рассказала "РГ" заместитель главного врача областной больницы Людмила Остапенко.

Полиция ведет расследование данного инцидента.

"В настоящее время устанавливается лицо, распространившее заведомо ложное сообщение", - заявили в пресс-службе УМВД по Амурской области.

Напомним, волна писем о "минированиях" на протяжении нескольких недель катится по многим регионам России. После проверок информация анонимов не подтверждается.

В Амурской области из-за ложных сообщений массовые эвакуации прошли 25 декабря. Полицейские региона возбудили несколько уголовных дел по этим инцидентам.

Вчера анонимные сообщения с угрозой "минирования" поступали в московские учреждения.