Контр-адмирал Михайлов рассказал о дальнем походе отряда кораблей ТОФ

Владивосток в очередной раз торжественно встретил моряков Тихоокеанского флота, вернувшихся из дальнего похода. Отряд в составе флагмана флота гвардейского ракетного крейсера "Варяг", большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" и большого морского танкера "Борис Бутома" выполнял задачи в Тихом и Индийском океанах с октября 2018 года. За четыре неполных месяца было пройдено свыше 14 тысяч морских миль. Моряки - более тысячи человек личного состава - посетили порты восьми стран: Японии, Китая, Южной Кореи, Шри-Ланки, Брунея, Сингапура, Филиппин, а также Индии, где приняли участие в масштабных международных военно-морских учениях "Индра-Неви - 2018".

Отряд кораблей ТОФ возглавил начальник штаба подводных сил Тихоокеанского флота, контр-адмирал Эдуард Михайлов. Несмотря на очень плотный график, он нашел возможность рассказать "Российской газете" о дальнем походе.

РГ: Эдуард Евгеньевич, какая главная цель вашего похода?

Эдуард Михайлов: Прежде всего, это содействие внешнеполитическим акциям Российской Федерации и демонстрация военно-морского флага в АТР. Можно с уверенностью сказать, что присутствие кораблей Тихоокеанского флота в данном регионе - это гарантия мира и стабильности. За время похода успешно выполнена очень насыщенная деловая программа визитов, обеспечена серия ответственных военно-дипломатических мероприятий, в числе которых встречи с высшим военно-политическим руководством, авторитетными представителями общественности и СМИ. Все это получило высокую оценку принимающих сторон, и, безусловно, способствовало укреплению взаимного доверия.

Каждая демонстрация Андреевского флага в этом регионе вносит неоценимый вклад в продвижение положительного образа нашей страны, помогает избавиться от антироссийских предрассудков и стереотипов, которые десятилетиями насаждались западной пропагандой. ВМФ России, его опыт, традиции чтут и уважают в АТР. Наши визиты воочию подтвердили огромную заинтересованность в наращивании контактов с нами по широкому спектру направлений. Это открывает принципиально новые возможности для отстаивания наших военных и военно-политических интересов в регионе. У иностранных партнеров есть желание участвовать в совместных учениях, в том числе, армейских международных играх - "АРМИ".

Мы учитываем различные варианты развития событий, и должны быть готовы при любых условиях, в любой обстановке протянуть руку дружбы, прийти на выручку. Речь идет не только о применении военной силы. Это также ликвидация последствий стихийных бедствий и ЧС, гуманитарная помощь.

РГ: С кем вы встречались во время визитов в порты стран АТР, как вас принимали?

Эдуард Михайлов: Надо отметить, что везде нам оказали очень теплый, радушный прием. Встречи проводились на очень высоком уровне, что говорит о дружеских отношениях наших стран, уважении России. В Китае специально для встречи с нами из Пекина прибыл заместитель главнокомандующего ВМС Народно-освободительной армии КНР. В Брунее мы встречались с первым заместителем министра обороны, начальником главного штаба вооруженных сил страны и заместителем командующего ВМС.

В Индии прошли переговоры с командующими восточным флотом ВМС страны и восточным военно-морским командованием. Обсуждались вопросы увеличения количества мероприятий совместной боевой подготовки, повышения их уровня, использования ракетного, торпедного оружия, подводных лодок, сил и средств всестороннего обеспечения.

В Сингапуре с нами встречался начальник штаба ВМС страны. Надо отметить возрастающий интерес военно-морских сил Сингапура к России, а ведь это государство долгие годы находилось под патронажем США.

В Шри-Ланке прошли встречи с командующим западным военно-морским районом ВМС страны, начальниками штаба ВМС, штаба обороны вооруженных сил, а также первым заместителем министра обороны. Обсуждались вопросы проведения совместных тренировок, учений, увеличения визитов кораблей ТОФ, в том числе для пополнения запасов и отдыха личного состава.

На Филиппинах у нас состоялась встреча с начальником генерального штаба вооруженных сил, командующим ВМС Филиппин, командующими флотом, корпусом морской пехоты, береговой охраны. На приеме, организованном на бпк "Адмирал Пантелеев", главным гостем был министр национальной обороны вооруженных сил Филиппин Дельфин Лорензана. Филиппинская сторона выразила огромную благодарность командующему ТОФ за теплый прием, гостеприимство и радушие, оказанные морякам десантного вертолетоносного корабля-дока "Тарлак" ВМС Филиппин, который в октябре 2018 года посетил Владивосток. Это был первый визит за всю историю наших отношений. Во Владивостоке, они оценили базу подготовки наших морских пехотинцев и были потрясены уровнем их профессионализма. Командование ВМС Филиппин выразило желание направить в главную базу ТОФ отряд кораблей, в том числе, с морской пехотой, для участия в международных состязаниях "Морской десант", а также в параде на день Военно-морского флота.

РГ: Одно из масштабных мероприятий, в котором вам довелось поучаствовать, это военно-морской парад в Южной Корее. Какое впечатление произвели там российские корабли?

Эдуард Михайлов: Это крупнейший международный военно-морской парад, который проводится один раз в 10 лет. В нем приняли участие более 30 кораблей из 12 стран, разных классов - от дизельных подводных лодок до атомного авианосца USS Ronald Reagan Соединенных Штатов.

Парад принимал президент Республики Корея Мун Чже Ин, который приветствовал участников с борта тдк "Ильчхульбон". На этом корабле присутствовали и участники 16-го Западно-тихоокеанского военно-морского симпозиума (проходившего в те дни в Корее) - представители 46 стран мира, в том числе и России. Как нам потом рассказали, когда наши корабли - крейсер "Варяг" и бпк "Адмирал Пантелеев" - проходили мимо, все присутствующие начали аплодировать и кричать: "Russian style" ("русский стиль"). Российские боевые корабли отличаются особой, узнаваемой во всем мире архитектурой. Оценили все и образцовое содержание наших кораблей, и слаженность действий экипажей на параде.

В Южной Корее у нас на борту побывали замглавкома ВМФ России вице-адмирал Виктор Бурсук, а также начальник генерального штаба вооруженных сил Монголии, командующий западным флотом ВМС Народно-освободительной армии Китая, представители военно-морских сил Индонезии, Индии, Южной Кореи.

РГ: Что вызывает особый интерес у представителей ВМС стран АТР, чему они готовы учиться у вас?

Эдуард Михайлов: Во время визита в Китай мы побывали в Академии подводного плавания и провели там интересный брифинг. КНР активно развивает свои ВМС, в том числе, подводный флот. В Китае прекрасно знают и понимают, какой в этом плане есть опыт у России, и очень интересуются тактикой применения наших подводных лодок. Поэтому, зная, кто я такой (начальник штаба подводных сил ТОФ - прим. "РГ") и пригласили в Академию. Мне задавали много вопросов о применении как атомных, так и дизельных подводных лодок. Это была интересная встреча.

Бруней, например, очень интересуется нашими подразделениями специального назначения, силами спецопераций. Применением их в контртеррористических операциях, с использованием вертолетов, специальной техники и оружия. В этот раз впервые были отработаны элементы скрытного проникновения на борт условно захваченного судна с применением подводного снаряжения. Причем, инициатором этих учений выступила брунейская сторона, которая в кратчайшие сроки разработала и согласовала все мероприятия, и план их проведения, предоставила свою базу. Наши ребята использовали все свое штатное вооружение, а подразделения спецназначения вооруженных сил Брунея предоставили возможность ознакомиться со своим. Это правильное направление сотрудничества, так как подготовка этих подразделений имеет специфику, и этот обмен очень важен для всех.

В ходе совместных учений представители ВМС АТР оценивали уровень подготовленности наших моряков, их профессионализм, чтобы почерпнуть и перенять наш опыт. Могу отметить, что здесь в Юго-Восточной Азии очень большой интерес к российскому оружию, вооружению и военной технике. Все отмечают их высокое качество и надежность.

РГ: Осуществляя визиты в иностранные порты, вы участвуете в демонстрациях оружия?

Эдуард Михайлов: Безусловно. Все вооружение и военная техника, которые есть на наших кораблях, практически без ограничений предоставляются к показу. Например, при проведении экскурсий для военнослужащих различных стран.

РГ: Как "Варяг" и "Адмирал Пантелеев" перенесли дальний поход, высокую влажность, жару?

Эдуард Михайлов: Корабли у нас уникальные, хотя им и более 25 лет. Они построены с той степенью надежности, которая с учетом специальной подготовки обеспечивает выполнение задач в любых широтах мирового океана. Иностранцы понимают, что сегодня наши корабли в тропиках, а завтра - мы отправимся по Северному морскому пути. По своему оснащению, вооружению и военной технике, наши корабли обеспечивают выполнение всех возложенных на них задач, а по некоторым образцам не имеют аналогов в мире. Кстати, иностранцев очень интересуют вопросы обеспечения живучести и подготовка личного состава на кораблях, то, как у нас организована и проводится эта работа.

Подчеркну, что в этом походе море было неспокойным. При проведении мероприятий "Индра-Неви - 2018", часть элементов мы вынуждены были сократить из-за того, что учение проводилось в сложных штормовых условиях. В целом справились, все отлично, серьезных поломок не было. Корабли, матчасть, люди - все выдержали.

РГ: Вас сопровождал большой морской танкер "Борис Бутома", каково его назначение?

Эдуард Михайлов: В этом походе "Борису Бутоме" исполнилось 40 лет, он вступил в строй 25 октября 1978 года. Танкер ежегодно ходит в дальние походы, как самостоятельно, так и в составе отрядов кораблей, обеспечивая пополнение запасов. Он может брать в груз продовольствие, воду, горюче-смазочные материалы различных видов. Кроме того, он задействован в учениях. Например, во время "Индры" отработка действий подразделений специального назначения наших стран проводилась на "Бутоме" - досмотр судна, оказание помощи "терпящему бедствие" кораблю. Танкер также участвовал в совместном маневрировании, учении по связи, то есть, был задействован в полном объеме вместе с боевыми кораблями.

РГ: Как была задействована авиация в этом походе?

Эдуард Михайлов: На вооружении наших кораблей состоят вертолеты КА-27ПЛ и КА-27ПС. Противолодочный вертолет, естественно, применялся по прямому назначению, обеспечивая поиск подводных лодок иностранных государств. А Ка-27ПС (поисково-спасательный) использовался для ведения воздушной разведки и в учениях по спасению на воде.

РГ: Традиционно в иностранных портах боевые корабли ТОФ открыты для посещения туристами и местными жителями. Что особенно впечатляло гостей?

Эдуард Михайлов: Впечатляли размеры кораблей и мощь. Поражало их образцовое содержание. Причем, это удивляло, в первую очередь, военных, а не только гражданских. Особо впечатляли музей на борту "Варяга" и специально оформленные стенды по увековечению памяти наших моряков, великих флотоводцев, в том числе тех, в честь которых названы наши корабли.

РГ: В этом походе вы поразили всех не только боевой техникой и подготовкой личного состава, но и творчеством. Вас сопровождала группа артистов ансамбля Песни и пляски ТОФ...

Эдуард Михайлов: Да, из ансамбля с нами были 10 человек - танцоры, певцы, музыканты. Программой наших визитов предусмотрены приемы на кораблях. Мы показываем наши гостеприимство, культуру, традиции. Важная часть приема - концерт. Для него специально составляется программа, в которую включены и песни той страны, которую мы посетили.

Когда мы были в южнокорейском Чеджу, в период подготовки к параду в военно-морской базе проводились день открытых дверей и концерт. Со всех кораблей формировались группы (кто-то привез артистов, либо сами экипажи), и каждой стране давалось по 30-40 минут на выступление. Наши ребята, особенно танцоры, впечатлили всех, вызвав массу положительных эмоций. Кстати, американцы пытались выяснить, откуда артисты, и были удивлены, узнав, что они ходят с нами в поход. Они своих артистов привозят специально, на боевых кораблях они не ходят.

Организовали также два больших концерта для наших ребят, чтобы подержать их в этом походе. Первый - на импровизированной площадке на пирсе в Корее, на котором присутствовали командование и моряки ВМС других стран. Второй концерт - на пирсе в порту Муара (Бруней). Привлекли к участию ребят и с экипажей, которые поют, танцуют, читают стихи.

Наши колорит, широта русской души, открытость, доброжелательность и, главное, патриотизм поражают всех. ВМС стран АТР смотрят с большим уважением на Россию с ее богатыми военно-морскими традициями.

Контр-адмирал Эдуард Михайлов (5 декабря 1970 г.) окончил Уссурийское суворовское военное училище, минно-торпедный факультет Тихоокеанского высшего военно-морского училища им. Макарова (Владивосток), Военно-морскую академию им. Кузнецова и Военную академию Генштаба. Службу от лейтенанта до командира дивизии атомных подводных лодок проходил на Камчатке. В 2016-м году был назначен на должность заместителя командующего Приморской флотилией разнородных сил ТОФ. С 2018 года и по настоящее время - начальник штаба командования подводных сил ТОФ.