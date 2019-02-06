Маленькую девочку на Камчатке насмерть придавило кухонной плитой

Специалисты следственного управления СК России по Камчатскому краю выясняют обстоятельства трагедии, случившейся в городе Елизово с девочкой 2017 года рождения. На малышку, оставшуюся дома без мамы, упала кухонная плита "Мечта". Спасти ребенка не удалось.

Мать погибшей оставила присмотреть за дочкой соседа. Пожилой мужчина часто приглядывал за девочкой, но в этот раз не сумел предотвратить несчастье.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ).

"С целью установления причины смерти девочки назначена судебно-медицинская экспертиза", - отмечают в региональном СУ СК.