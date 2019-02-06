В среду на космодроме Плесецк успешно испытали новейший стратегический комплекс "Ярс".

Запущенная в 11 часов 31 минуту по московскому времени с мобильной установки межконтинентальная баллистическая ракета РС-24, оснащаемая разделяемой головной частью, точно поразила цель на Камчатке. "Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура. Задачи выполнены в полном объеме", - сообщили корреспонденту "РГ" в Минобороны России.

Там уточнили, что запущенная на Камчатку боеголовка ядерной начинки не несла. А ее отстрел специально организовали для того, чтобы подтвердить тактико-технические и летные характеристики перспективного ракетного комплекса.

Напомним, что первый такой ядерный комплекс, состоящий из четырех стационарных пусковых установок "Ярс" и унифицированного командного пункта, несколько лет назад поставили на боевое дежурство в одной из ракетных частей Козельской дивизии РВСН.

Что же касается переоснащения всех войск на новую технику, то этот процесс, по планам командования, растянется до 2025 года.

Конструкторам удалось сохранить дальность полета стратегического "Ярса" в более чем 10 тысяч км

Генералы не скрывают, что ракетные комплексы "Ярс" в будущем составят основу ударной группировки РВСН. Они не только усилят ее боевые возможности, но и укрепят потенциал ядерного сдерживания стратегической триады России.

Развернутые боевые характеристики "Ярса" по понятным причинам держат в секрете. Однако известно, что новый боеприпас превосходит "тополиный" РС-12М2 по забрасываемому весу более чем на 20 процентов.

Несмотря на то что "Ярс" несет не один, а 4-6 ядерных блоков, конструкторам удалось сохранить дальность полета новой стратегической ракеты в более чем 10 тысяч километров.

Эксперты утверждают, что использованные при ее создании прорывные технологические решения гарантируют боеприпасу высокую живучесть.

В ближайшие 20-30 лет "Ярс", "Тополь-М" и более новые стратегические ракеты смогут преодолевать любую систему ПРО.

В декабре прошлого года на итоговой коллегии минобороны командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев доложил, что очередной ракетный полк в Йошкар-Олинской дивизии, на вооружении которого подвижные грунтовые ракетные комплексы "Ярс", поставлен на боевое дежурство.

А очередные две шахтные пусковые установки в другом ракетном полку "Ярсов" шахтного базирования, по словам командующего, уже выполняют поставленные задачи.