В Хабаровском крае сошли с рельсов 27 вагонов с углем

Вечером 5 февраля на перегоне Дуссе-Алинь - Сулук участка железной дороги Новый Ургал - Постышево сошли с рельсов 27 вагонов с углем. Всего в составе грузового поезда было 54 вагона.

Утром 6 февраля сообщение об аварии поступило в оперативно-дежурную смену Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю. К отправке подготовили вертолет Ми-8 с оперативной группой спасателей. На место выехала комиссия Дальневосточного отделения РЖД.

Причина происшествия пока не озвучивается. В пресс-службе Дальневосточной железной дороги заявляют, что пострадавших нет. Последствия аварии ликвидируют восстановительные поезда, следующие со станций Новый Ургал и Постышево.

На движение пассажирских поездов ЧП не повлияло. Ближайший такой состав сообщением Тында - Комсомольск-на-Амуре ожидают только в 12:04 по московскому времени. У ремонтных бригад в запасе почти целый день на то, чтобы привести в порядок поврежденное железнодорожное полотно.

Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ начало проверку нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (часть 1 статьи 263 УК РФ).

Специалисты устанавливают обстоятельства случившегося и определяют размер причиненного материального ущерба. По результатам проверки вынесут процессуальное решение.