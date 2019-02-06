В Якутии осужден водитель, виновный в гибели девяти человек

Мегино-Кангаласский районный суд Якутии в среду вынес приговор водителю, по вине которого 8 декабря 2017 года в ДТП погибли девять человек.

Суд установил, что подсудимый, управляя технически неисправным автомобилем "КамАЗ" (у машины не работали внешние световые приборы), совершил на федеральной автодороге "Колыма" столкновение с "уазиком", в салоне которого находилось 11 пассажиров. В результате ДТП погибли девять пассажиров, двое получили тяжелые увечья.

Поскольку фары не работали, водитель ехал в темноте, подсвечивая дорогу китайским фонариком. С встречным "УАЗом" его автомобиль столкнулся лоб в лоб, обе машины загорелись.

Как сообщила республиканская прокуратура, водитель "КамАЗа" признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Суд приговорил его к пяти с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и лишением права управления транспортными средствами сроком на два с половиной года.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.