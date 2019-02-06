Глава Прикамья совершил рабочую поездку в Бардымский район

Сегодня, 6 февраля, в рамках рабочей поездки в Бардымский район губернатор Пермского края Максим Решетников совместно с генеральным директором ООО "Газпром межрегионгаз Пермь" Сергеем Черезовым и главой муниципалитета Сергеем Ибраевым принял участие в пуске газа в селе Танып.

Возможности нового газопровода позволят обеспечить газом 348 домов и несколько объектов социальной инфраструктуры, в числе которых школа и дом культуры.

Также сегодня состоялся пуск газа в селах Кармановка и Амировка. Газопровод в Кармановке и Амировке обеспечит газом 179 жилых домов. Таким образом после введения в строй новых объектов возможность подключения к газу получили порядка 1,3 тысячи жителей муниципалитета.

Всего за 2019-2020 годы в Бардымском районе планируется построить 4 газопровода, которые обеспечат газом порядка 1400 домовладений.

Создание условий для комфортной жизни населения - это абсолютный приоритет в работе краевых властей.Губернатора Максим Решетников отметил, что люди ждут проведения газа, свидетельством этому становится подготовка домов, оснащение их необходимым оборудованием.

- Газ в дома дает иное качество жизни, поэтому мы и дальше будем делать особый упор на газификацию, будем стараться сохранить объемы подключений домовладений на уровне 7-8 тысяч в год, - заявил глава региона. - В 2017 году мы запустили программу социальной поддержки отдельных категорий граждан, согласно которой край компенсирует подключение дома к газу. Этот инструмент доказал эффективность: только в том году этим видом поддержки воспользовалось порядка 800 семей, 40 из них - из Бардымского района.

По словам генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз Пермь" Сергея Черезова, существенный рывок в объеме подключений домовладений к газу - результат совместной работы краевых и местных властей с Газпромом.

- Газпром пришёл в Бардымский район в 2007 году, - отметил он. - Тогда доля газификации района составляла 9 процентов, сейчас - уже 38 процентов. Это говорит о том, что району газ нужен и совместная работа краевых властей с Газпромом даёт синергетический эффект, который позволит провести газ в дома как можно большему числу жителей Бардымского района.

В Прикамье с 2017 года до конца 2019 года реализуется первый этап программы газификации. За это время возможность подключиться к газу получат порядка 24 тысяч жителей Прикамья. Начиная с 2017 года газ "пришел" в 37 населенных пунктов, построено свыше 500 километров газопроводов. В планах на 2019 год - строительство пяти межпоселковых и 28 распределительных газопроводов.

Напомним, по итогам 2018 года в Прикамье в общей сложности к газу было подключено 8 тысяч домовладений, за 2017-2018 - подключили более 12 тысяч домов.

Также, сегодня, губернатор побывал в средней школе №2 Бардымского района, одной из крупнейших сельских школ Прикамья.

Сейчас здесь в 43 классах обучается 1060 учащихся. В школе работает 100 педагогов, из них - 72 учителя. 80 процентов учителей имеют высшее образование, 28 процентов - имеют высшую категорию.

Директор образовательного учреждения Тахир Абузов в свою очередь также поблагодарил краевые власти за финансирование ремонта и оснащения школы. За 2017-2018 годы только из краевого бюджета на ремонт школы было направлено почти 11,5 миллиона рублей.

По словам главы региона, по уровню образования и школа, и гимназия в Барде на хорошем уровне. Также Максим Решетников поделился планами на запуск пилотного проекта "Электронная школа", в который войдет одно из образовательных учреждений Бардымского района.

- Мы возьмем наработки по "Электронной школе", опробованные в других регионах, и начнем внедрять этот проект в 20 школах Пермского края, - заявил губернатор. - В Барде тоже сделаем такую точку, благо, подключение к интернету сейчас есть, скорости хорошие.

Также в ходе поездки в Бардымский район губернатору Максиму Решетникову представили и новую открытую спортивную площадку площадью 26 на 56 метров при ФОК "Батыр".

Глава региона отдельно подчеркнул, что все работы по благоустройству районов Пермского края будут продолжаться и дальше: "Большой объем средств в этом году направляется на благоустройство. Обязательно будем продолжать все начатые программы, в Барде уже многое делается, и, я так понимаю, не только в Барде, в других поселениях района".

Отметим, бюджет Пермского края на 2019-2021 годы предполагает порядка 104,7 миллиарда рублей на развитие образование и молодежную политику. В ближайшие три года планируется построить 21 школу на 10 000 мест в 16 территориях региона. В том числе, две на территории Бардымского района: на 220 мест в селе Тюндюк и на 60 мест в деревне Брюзли.

Губернатор Пермского края Максим Решетников посетил социально-значимые объекты Бардымского района.

В больнице, которая в августе 2017 году вошла в программу "Новая поликлиника", губернатор осмотрел регистратуру, стойку администратора, кабинет медицинской профилактики и кабинет неотложной медицинской помощи, а также пообщался с врачами и пациентами. Особое внимание глава региона обратил на доступность участковых врачей для населения: время ожидания на прием к врачам-терапевтам сократилось с 14 дней до 1 дня. Также глава Прикамья отметил положительную динамику в работе с предварительной записью пациентов. Теперь более 60 процентов пациентов Бардымского района принимаются по предварительной записи, доля пациентов, записанных через интернет, увеличилась с 2 до 8 процентов.

- Конечно, останавливаться на этом тоже нельзя, - сказал Максим Решетников. - Как только мы решили вопрос с недостатком участковых врачей, сразу обнажилась проблема с узкими специалистами. Может, в Барде она не так остро стоит, как в некоторых других территориях, но тем не менее, я даже сейчас посмотрел: например, по врачам-кардиологам нет записи на ближайшие 10 дней, та же ситуация еще по ряду специалистов. К сожалению, этот вопрос быстрого решения не имеет, потому что у нас по ряду направлений просто физически нет врачей. Тем не менее, всеми этими проблемами мы активно занимаемся.

Кроме того, Максим Решетников отдельно отметил, что Барда - один из районов, где выполнен план по диспансеризации пациентов. Минздрав РФ в 2018 году поставил перед поликлиниками задачу обследовать не менее 63 процентов взрослых, которым пришло время пройти осмотр.

Справка

Из краевого бюджета на ремонт Бардымской ЦРБ в 2019 году выделено 8,52 миллиона рублей. Для сравнения, в 2018 году на ремонт и содержание поликлиники было выделено 5,32 миллиона рублей. По сравнению с 2016 годом финансирование здравоохранения в Прикамье увеличилось в 1,5 раза из всех источников.