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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пермский наркодилер получил 11 лет тюрьмы за крупную партию веществ

Текст: Алексей Трапезников

Житель Перми, используя программу анонимайзер, скрывающую в интернете данные пользователя, заказал за рубежом партию наркотических средств. Однако это не спасло его от наказания.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Как пояснили в Пермском краевом суде, покупатель наркотических средств был задержан с поличным в почтовом отделении.

За совершение контрабанды наркотических средств в крупном размере суд приговорил виновного к 11 годам лишения свободы со штрафом в размере 200000 рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь Борьба с наркотиками
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