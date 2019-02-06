Пермский наркодилер получил 11 лет тюрьмы за крупную партию веществ

Житель Перми, используя программу анонимайзер, скрывающую в интернете данные пользователя, заказал за рубежом партию наркотических средств. Однако это не спасло его от наказания.

Как пояснили в Пермском краевом суде, покупатель наркотических средств был задержан с поличным в почтовом отделении.

За совершение контрабанды наркотических средств в крупном размере суд приговорил виновного к 11 годам лишения свободы со штрафом в размере 200000 рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.